Смотрите онлайн сериал Слід 107 серия от 26.05.2021, в которой детективы ОСА занимаются поисками 2-летнего Дани Полищука. Мальчика выкрали среди бела дня прямо на детской площадке, но похититель не стал связываться с родителями, чтобы потребовать выкуп. Няня Дани рассказала детективам, что однажды видела, как за детьми Полищуков на улице следил подозрительный мужчина. Им оказался Евгений Рудик – бывший возлюбленный мамы мальчика Марины, который уверен, что Даня его сын. Неужели мужчина похитил ребенка, чтобы попытаться вернуть Марину и создать семью? Это предстоит выяснить Особому следственному агентству в сериале Слід 107 серия от 26.05.2021.

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