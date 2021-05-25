Ви дивитеся детективний серіал Слід 106 серія від 25.05.2021, в якому Особлива слідча агенція намагається знайти грабіжників магазину спортивних товарів. Озброєні зловмисники увірвалися в приміщення і вимагали віддати їм всі гроші з каси. Але на їхнє нещастя в цей момент на складі знаходився співвласник магазину, який взяв в руки арбалет, вийшов в зал і застрелив одного з нападників. Друга власниця магазину Юлія Черненко на допиті висловила цікаву здогадку – жінці здається, що грабіжники прийшли по наводці. В цей день в касі було понад 3 000 000 гривень готівкою, які магазин заробив за три дні, і про це знало невелике коло співробітників. Так хто ж з них привів злодіїв зі зброєю? Дізнаєтеся в серіалі Слід 106 серія від 25.05.2021 на сайті СТБ.

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