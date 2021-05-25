Вы смотрите детективный сериал Слід 106 серия от 25.05.2021, в котором Особое следственное агентство пытается найти грабителей магазина спортивных товаров. Вооруженные злоумышленники ворвались в помещение и потребовали отдать им все деньги из кассы. Но к их несчастью в этот момент на складе находился совладелец магазина, который взял в руки арбалет, вышел в зал и застрелил одного из нападавших. Вторая владелица магазина Юлия Черненко на допросе высказала интересную догадку – женщине кажется, что грабители пришли по наводке. В этот день в кассе было более 3 000 000 гривен наличными, которые магазин заработал за три дня, и об этом знал небольшой круг сотрудников. Так кто же из них привел воров с оружием? Узнаете в сериале Слід 106 серия от 25.05.2021 на сайте СТБ.

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