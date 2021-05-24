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Video: Слід: 105 серія дивитися онлайн – 24.05.2021

Серіал Слід - 105 серія від 24.05.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 105 вже на сайті СТБ
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Не пропустіть нове розслідування ОСА – дивіться онлайн серіал Слід 105 серія від 24.05.2021 на сайті телеканалу СТБ!

У підвальному приміщенні пансіонату Лебедине озеро прибиральниця натрапила на страшну знахідку: посеред квітів лежало бездиханне тіло 45-річної Наталії Боровчук. У руках власниці місцевої мережі фітнес-клубів виявили інгалятор. Імовірно, жертва мала алергію, і він мав допомогти жінці подолати її прояви. Ба більше, детективи у серіалі Слід від 24.05.2021 встановили: Наталія померла від анафілактичного шоку. Проте чому покійниця, знаючи про алергію, спустилася в підвал, де було багато квітів. Чи, можливо, не вони стали причиною смерті жінки? Відповіді на ці запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Слід 105 серія від 24.05.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 104 серія від 20.05.2021

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