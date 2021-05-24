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В подвальном помещении пансионата Лебединое озеро уборщица наткнулась на страшную находку: среди цветов лежало бездыханное тело 45-летней Натальи Боровчук. В руках владелицы местной сети фитнес-клубов обнаружили ингалятор. Вероятно, у жертвы была аллергия, и он помогал женщине преодолеть ее проявления. Более того, детективы в сериале Слід от 24.05.2021 установили: Наталья умерла от анафилактического шока. Однако почему покойница, зная об аллергии, спустилась в подвал, где было много цветов. Или, возможно, не они стали причиной смерти женщины? Ответы на эти вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слід 105 серия от 24.05.2021 на СТБ.

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