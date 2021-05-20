Остросюжетный сериал Слід 104 серия от 20.05.2021 – смотрите прямо сейчас на сайте СТБ! Особое следственное агентство занимается поисками убийцы Натальи Наумовой. Девушку жестоко изнасиловали, перерезали горло скальпелем и оставили на ее лице мелкие раны. Оказалось, что Наталью били по лицу розами с шипами, а это очень напоминает почерк цветочного маньяка. Убийца отправил на тот свет восемь девушек, но недавно был пойман и приговорен к 20 годам колонии. А экспертиза ДНК показала, что Наталья – дочь судмедэксперта Маргариты Наумовой, которая как раз занималась делом маньяка. Так неужели в городе появился подражатель, который решил отомстить за арест своего «кумира»? Или же суд посадил в тюрьму не того человека? Это предстоит выяснить детективам ОСА в сериале Слід 104 серия от 20.05.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 103 серия от 19.05.2021