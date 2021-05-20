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Video: Слід: 104 серія дивитися онлайн – 20.05.2021

Серіал Слід - 104 серія від 20.05.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 104 вже на сайті СТБ
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Гостросюжетний серіал Слід 104 серія від 20.05.2021 – дивіться прямо зараз на сайті СТБ! Особлива слідча агенція займається пошуками вбивці Наталії Наумової. Дівчину жорстоко зґвалтували, перерізали горло скальпелем і залишили на її обличчі дрібні рани. Виявилося, що Наталю били по обличчю трояндами з шипами, а це дуже нагадує почерк квіткового маніяка. Вбивця відправив на той світ вісім дівчат, але нещодавно був спійманий і засуджений до 20 років колонії. А експертиза ДНК показала, що Наталя – донька судмедекспертки Маргарити Наумової, яка як раз займалася справою маніяка. Так невже в місті з’явився імітатор, який вирішив помститися за арешт свого «кумира»? Або ж суд посадив у в’язницю не ту людину? Це й треба з’ясувати детективам ОСА в серіалі Слід 104 серія від 20.05.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 103 серія від 19.05.2021

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