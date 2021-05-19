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Video: Слід: 103 серія дивитися онлайн – 19.05.2021

Серіал Слід - 103 серія від 19.05.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 103 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 103 серія від 19.05.2021 на сайті СТБ. У гаражному кооперативі знайдено тіло невідомого хлопця. При жертві детективи не знайшли ні документів, ні грошей, а це означає, що можливий мотив вбивства – пограбування. У серіалі Слід 2021 Небесна виявляє у загиблого дорогий швейцарський зубний імплант, який ставлять тільки у двох стоматологіях столиці. Саме завдяки імпланту детективам вдається встановити особу жертви – ним виявився син начальника відділу технічної безпеки уряду Родіон Гуренко. Сестра загиблого Інна розповіла, що у брата було небезпечне захоплення. Родіон разом з друзями знімали пранки і лякали простих перехожих, прикидаючись божевільними маніяками. Чи має якесь відношення хобі Гуренка до його смерті? Дізнаєтеся в серіалі Слід 103 серія від 19.05.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 102 серія від 18.05.2021

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