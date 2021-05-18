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Ви дивитеся детективний серіал Слід 102 серія від 18.05.2021 на сайті СТБ. До ОСА за допомогою звернувся «устричний барон» Віталій Олегович Бабченко. Чоловік хоче, щоб детективи знайшли його 20-річну доньку Дашу. Камери спостереження на автомобільній парковці показали, що дівчина була викрадена невідомим чоловіком. У серіалі Слід 2021 детективи встановили, що у Віталія вже давно є проблеми з бізнесом, а в 90-ті він і зовсім був бандитом. Можливо, Дашу вкрали ті люди, які мріяли помститися Бабченку? Або ж дівчина-бунтарка підлаштувала власне зникнення, щоб раз і назавжди позбутися контролю батька? Все це спробують з’ясувати фахівці ОСА в серіалі Слід 102 серія від 18.05.2021.
Дивіться онлайн Слід – 101 серія від 17.05.2021