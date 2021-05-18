Вы смотрите детективный сериал Слід 102 серия от 18.05.2021 на сайте СТБ. В ОСА за помощью обратился «устричный барон» Виталий Олегович Бабченко. Мужчина хочет, чтобы детективы нашли его 20-летнюю дочь Дашу. Камеры наблюдения на автомобильной парковке показали, что девушка была похищена неизвестным мужчиной. В сериале Слід 2021 детективы установили, что у Виталия уже давно есть проблемы с бизнесом, а в 90-е он и вовсе был бандитом. Возможно, Дашу украли те люди, которые мечтали отомстить Бабченко? Или же девушка-бунтарка подстроила собственное исчезновение, чтобы раз и навсегда избавиться от контроля отца? Все это попытаются выяснить специалисты ОСА в сериале Слід 102 серия от 18.05.2021.

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