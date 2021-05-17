Вы смотрите продолжение остросюжетного сериала Слід 101 серия от 17.05.2021, в котором ОСА пытается найти убийцу бизнесмена Юрия Форманчука. Погибший владел сетью бутиков, но недавно задолжал крупную сумму денег за аренду помещений. В сериале Слід 2021 детективы также выясняют, что девушке Юрия угрожал ее бывший парень Василий Хорунжий, но у парня есть алиби. Однако Василий долгое время следил за соперником, и возможно та информация, которую нашел Хорунжий, поможет следователям ОСА найти того, кто хотел убить Юрия. Все это смотрите в сериале Слід 101 серия от 17.05.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 100 серия от 22.04.2021