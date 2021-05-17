Ви дивитеся продовження гостросюжетного серіалу Слід 101 серія від 17.05.2021, в якому ОСА намагається знайти вбивцю бізнесмена Юрія Форманчука. Загиблий володів мережею бутиків, але нещодавно заборгував велику суму грошей за оренду приміщень. У серіалі Слід 2021 детективи також з’ясовують, що дівчині Юрія погрожував її колишній хлопець Василь Хорунжий, але у хлопця є алібі. Однак Василь довгий час стежив за суперником, і можливо та інформація, яку знайшов Хорунжий, допоможе слідчим ОСА знайти того, хто хотів убити Юрія. Все це дивіться в серіалі Слід 101 серія від 17.05.2021 на сайті СТБ.

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