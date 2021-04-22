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Video: Слід: 100 серія дивитися онлайн – 22.04.2021

Серіал Слід - 100 серія від 22.04.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 100 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 100 серія від 22.04.2021, в якій судмедексперт Євген Власюк опиняється в центрі великого скандалу. Під колесами автомобіля гине 6-річний Ренат Дьомін, і Євген знаходить в крові хлопчика високий вміст алкоголю. Громадськість не вірить в результати експертизи та вважає, що Власюк продався адвокату, який збив Рената на машині. У серіалі Слід 2021 Євген звертається за допомогою до Марії Небесної, щоб та зробила повторний аналіз і підтвердила його слова. Марія також виявляє в організмі хлопчика етанол, і ОСА починає шукати того, хто міг дати маленькій дитині алкоголь. Хто ж споював Рената Дьоміна? Це з’ясує ОСА в серіалі Слід 100 серія від 22.04.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 99 серія від 21.04.2021

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