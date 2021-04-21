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Video: Слід: 99 серія дивитися онлайн – 21.04.2021

Серіал Слід - 99 серія від 21.04.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 99 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 99 серія від 21.04.2021, в якому Особлива слідча агенція намагається встановити справжні причини смерті 18-річного Матвія Бойка. Безхатько знайшов тіло хлопця біля висотки на території авіаційного заводу, а на даху цього ж будинку детективи виявили рюкзак юнака. У серіалі Слід 2021 на шиї Матвія фахівці знаходять свіжий синець від удару, який Бойко отримав незадовго до смерті. А в організмі хлопця виявляють високий вміст нейрорелаксанта, який розслаблює м’язи людини. Детективи роблять припущення – Матвій не наклав на себе руки. Тоді хто ж скинув молодого хлопця з даху висотки? Це й доведеться з’ясувати фахівцям ОСА в серіалі Слід 99 серія від 21.04.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 98 серія від 20.04.2021

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