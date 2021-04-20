Дивіться на сайті СТБ детективний серіал Слід 98 серія від 20.04.2021 просто зараз. Слідчі ОСА розшукують Максима Скобцева – ув’язненого, який відбував покарання за пограбування пошти. Чоловік спорудив аеростат і за допомогою пристрою втік з в’язниці. У серіалі Слід 2021 детективи вирушають в рідне місто Максима Калинівку в надії на те, що кримінальник ховається у родичів. Для допомоги в пошуках Скобцева слідчим ОСА призначають місцевого поліцейського Мамая, однак чоловік теж зникає, а пізніше його труп знаходять у власній квартирі. Як пов’язані вбивство Мамая і втеча Скобцева? Це з’ясують детективи ОСА в серіалі Слід 98 серія від 20.04.2021.

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