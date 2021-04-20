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Video: Слід: 98 серия смотреть онлайн – 20.04.2021

Сериал След - 98 серия от 20.04.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 98 уже на сайте СТБ
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Смотрите на сайте СТБ детективный сериал Слід 98 серия от 20.04.2021 прямо сейчас. Следователи ОСА разыскивают Максима Скобцева – заключенного, который отбывал наказание за ограбление почты. Мужчина соорудил аэростат и при помощи устройства сбежал из тюрьмы. В сериале Слід 2021 детективы отправляются в родной город Максима Калиновку в надежде на то, что уголовник прячется у родственников. Для помощи в поисках Скобцева следователям ОСА назначают местного полицейского Мамая, однако мужчина тоже пропадает, а позже его труп находят в собственной квартире. Как связаны убийство Мамая и побег Скобцева? Это выяснят детективы ОСА в сериале Слід 98 серия от 20.04.2021.

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