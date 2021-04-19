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Video: Слід: 97 серия смотреть онлайн – 19.04.2021

Сериал След - 97 серия от 19.04.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 97 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите детективный сериал Слід 97 серия от 19.04.2021, в котором Особое следственное агентство пытается найти убийцу владельца танцевальной школы Андрея Грубича. Первой подозреваемой становится его жена, которая накануне смерти мужа узнала, что не получит ничего после развода. Также становится известно, что у Грубича был роман с несовершеннолетней студенткой и из-за этого мужчину уже давно шантажировал неизвестный. Да и родители девушки также могли желать смерти взрослому ухажеру их дочери. Так кто же из этих людей выстрелил в голову Грубичу? Или у Андрея были и другие враги? Все это вы узнаете в сериале Слід 97 серия от 19.04.2021.

Смотрите онлайн Слід – 96 серия от 15.04.2021

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