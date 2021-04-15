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Video: Слід: 96 серия смотреть онлайн – 15.04.2021

Сериал След - 96 серия от 15.04.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 96 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 96 серия от 15.04.2021 за помощью в Особое следственное агентство обратилась Надежда Масколенко – жена бандита Михаила Масколенко. Женщина утверждает, что ее муж не вернулся после ночного дежурства на складе, а на следующее утро ей позвонили подельники Михаила и сообщили, что похитили их дочь Ирину. В сериале След 2021 преступники сообщили, что Масколенко украл труп криминального авторитета Сергея Половинко по прозвищу «Говерла», и теперь требует за него выкуп у матери Сергея. Если Надежда не найдет своего мужа Михаила и труп «Говерлы», то бандиты убьют Ирину. Следователям ОСА предстоит не только спасти девочку, но и понять, куда мог спрятать Михаил труп своего босса. Все это смотрите в сериале След 96 серия от 15.04.2021 на сайте СТБ.

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