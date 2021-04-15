У серіалі Слід 96 серія від 15.04.2021 по допомогу в Особливу слідчу агенцію звернулася Надія Масколенко – дружина бандита Михайла Масколенка. Жінка стверджує, що її чоловік не повернувся після нічного чергування на складі, а наступного ранку їй подзвонили подільники Михайла і повідомили, що викрали їхню доньку Ірину. У серіалі Слід 2021 злочинці повідомили, що Масколенко вкрав труп кримінального авторитета Сергія Половинка на прізвисько «Говерла» і тепер вимагає за нього викуп у матері Сергія. Якщо Надія не знайде свого чоловіка Михайла і труп «Говерли», то бандити вб’ють Ірину. Слідчі ОСА мають не тільки врятувати дівчинку, але і зрозуміти, куди міг заховати Михайло труп свого боса. Все це дивіться в серіалі Слід 96 серія від 15.04.2021 на сайті СТБ.

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