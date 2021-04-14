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Video: Слід: 95 серія дивитися онлайн – 14.04.2021

Серіал Слід - 95 серія від 14.04.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 95 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 95 серія від 14.04.2021 на сайті СТБ. До лікарні потрапляє 37-річний бізнесмен Валерій Дяченко, якому видалили тестикули, поки чоловік був без свідомості. Валерій зізнався слідчим, що у нього було багато жінок і деякі з них були досі ображені на коханця. У серіалі Слід 2021 детективи знаходять першу підозрювану – Яну Федоренко, яка деякий час стежила за Валерієм. До того ж у дівчини за плечима медичний коледж, а отже теоретично вона могла зробити операцію з видалення яєчок. Але незабаром на вулиці знаходять ще одного кастрованого чоловіка, який помер від крововтрати. Як же нова жертва пов’язана з Валерієм Дяченком і його колишньою коханкою Яною? Це і доведеться з’ясувати детективам ОСА в серіалі Слід 95 серія від 14.04.2021.

Дивіться онлайн Слід – 94 серія від 13.04.2021

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