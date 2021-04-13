Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 94 серія від 13.04.2021 на сайті СТБ. Детективи Особливої ​​слідчої агенції намагаються знайти вбивцю Ігоря Момота і Вадима Харченка, яких застрелили, коли вони відпочивали в сауні. З’ясувалося, що в обох жертв кримінальне минуле, і нещодавно їх навіть звинувачували у вбивстві Володимира Каноненка. У серіалі Слід 2021 адвокат Момота і Харченко розповів детективам, що його клієнти були невинні й у них було залізне алібі. Але з цим не згодна донька Володимира Антоніна, яка мріяла про помсту. Так невже дівчина дійсно пішла на такий відчайдушний крок, розчарувавшись у судовій системі? Або у Момота і Харченка були й інші вороги? У серіалі Слід 94 серія від 13.04.2021 ви дізнаєтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн Слід – 93 серія від 12.04.2021