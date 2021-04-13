Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 94 серия от 13.04.2021 на сайте СТБ. Детективы Особого следственного агентства пытаются найти убийцу Игоря Момота и Вадима Харченко, которых застрелили, когда они отдыхали в сауне. Выяснилось, что у обеих жертв криминальное прошлое, и недавно их даже обвиняли в убийстве Владимира Каноненко. В сериале След 2021 адвокат Момота и Харченко рассказал детективам, что его клиенты были невиновны и у них было железное алиби. Но с этим не согласна дочь Владимира Антонина, которая мечтала о мести. Так неужели девушка действительно пошла на такой отчаянный шаг, разочаровавшись в судебной системе? Или у Момота и Харченко были и другие враги? В сериале След 94 серия от 13.04.2021 вы узнаете ответы на эти вопросы.

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