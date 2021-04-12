В сериале Слід 93 серия от 12.04.2021 детективы Особого следственного агентства пытаются найти виновного в смерти воспитательницы детского сада Ярославы Заец. Странно то, что в этот же день под колесами автомобиля погибает и ее жених Артем Захарчук. В сериале Слід 2021 детективы находят под ногтями Ярославы наркотик селенин, однако в организме девушки это вещество не обнаружено. Но по странному стечению обстоятельств несколько дней назад полиция поймала курьера Илью Твердохлебова, который как раз занимался продажей селенина. Как же этот курьер связан с Ярославой и Артемом? В этом запутанном деле попытаются разобраться детективы ОСА в сериале Слід 93 серия от 12.04.2021.

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