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Video: Слід: 93 серія дивитися онлайн – 12.04.2021

Серіал Слід - 93 серія від 12.04.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 93 вже на сайті СТБ
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У серіалі Слід 93 серія від 12.04.2021 детективи Особливої ​​слідчої агенції намагаються знайти винного в смерті виховательки дитячого саду Ярослави Заєць. Дивно те, що цього ж дня під колесами автомобіля гине і її наречений Артем Захарчук. У серіалі Слід 2021 детективи знаходять під нігтями Ярослави наркотик селенін, проте в організмі дівчини ця речовина не виявлена. Але за дивним збігом обставин кілька днів тому поліція зловила кур’єра Іллю Твердохлібова, який якраз займався продажем селеніна. Як же цей кур’єр пов’язаний з Ярославою та Артемом? У цій заплутаній справі спробують розібратися детективи ОСА в серіалі Слід 93 серія від 12.04.2021.

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