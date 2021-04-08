У серіалі Слід 92 серія від 08.04.2021, в якому Особлива слідча агенція намагається знайти вбивцю Маргарити Маруняк. Промерзлий труп дівчини знайшли кілька підлітків у парку, які впізнали в ній адміністраторку місцевого супермаркету. Керівництво магазину повідомило, що дівчина була звільнена через постійні конфлікти з начальством. У серіалі Слід 2021 з’ясувалося, що Маргарита Маруняк була блогеркою, яка влаштовувалася на різні підприємства, щоб пролити світло на промислові махінації. Можливо дівчину вбили співробітники супермаркету, щоб та не встигла розповісти про правопорушення на роботі? У серіалі Слід 92 серія від 08.04.2021 детективи ОСА знайдуть жорстоких злочинців.

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