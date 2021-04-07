Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 91 серія від 07.04.2021. Детективи намагаються встановити особу чоловіка, чий труп був знайдений на вулиці. У кишенях убитого не виявилося документів, а тільки декілька фотографій маленької дівчинки. Слідчим ОСА вдається дізнатися її ім’я – Таня Сніжківська. Мама дівчинки Ганна повідомила детективам, що не бачила доньку з минулого вечора, а в кімнаті Тані слідчі знаходять фото того самого невідомого убитого. Ганна зізналася, що це Василь Кізляк – біологічний батько Тані, про якого вона ніколи не розповідала дочці. Тоді звідки у дівчинки його фото? І куди поділася Таня? Все це треба з’ясувати детективам ОСА в серіалі Слід 91 серія від 07.04.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 90 серія від 06.04.2021