Дивіться детективний серіал Слід 90 серія від 06.04.2021 на сайті СТБ. Особлива слідча агенція намагається знайти 22-річного Микиту Чекунова. Хлопця викрали, і злочинець вимагає у його батька Григорія 100 000 доларів. Більш того, пропала і наречена Григорія Наталя. У серіалі Слід 2021 старший Чекунов розповів, що нещодавно звільнив недобросовісного водія Семена Кошицького і не виплатив йому заробітну плату. Ображений Семен відправляв Григорію голосові повідомлення, де погрожував вбити його сина Микиту. Але чи дійсно він справжній викрадач? І куди поділася Наталя? Все це з’ясують детективи ОСА в серіалі Слід 90 серія від 06.04.2021.

Дивіться онлайн Слід – 89 серія від 05.04.2021