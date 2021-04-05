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Video: Слід: 89 серія дивитися онлайн – 05.04.2021

Серіал Слід - 89 серія від 05.04.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 89 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся детективний серіал Слід 89 серія від 05.04.2021 на сайті СТБ. Пограбовано офіс інтернет-магазину елітної парфумерії – злочинець витягнув з сейфа понад три мільйони гривень. Директор магазину Ігор Кириченко розповів слідчим, що вечорами зазвичай забирає виторг з офісу, де на нього чекає бухгалтер. Однак у фатальну ніч машина Кириченка зламалася, і він подзвонив колезі, щоб попередити про свою затримку. Але коли приїхав, то побачив лише розгромлене приміщення, а бухгалтер безслідно пропав. Детективи ОСА з’ясовують, що в бензобак Ігоря хтось спеціально додав цукор, що і викликало поломку. Так хто ж пограбував магазин? І куди пропав бухгалтер Кириченка? Все це і треба дізнатися слідчим ОСА в серіалі Слід 89 серія від 05.04.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 88 серія від 01.04.2021

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