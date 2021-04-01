Дивіться на сайті СТБ детективний серіал Слід 88 серія від 01.04.2021 просто зараз. Убитий десятимісячний Орест Болотенко – спадкоємець «залізного трону» свого дідуся-мільйонера. Хлопчика отруїли фенотабом – сильнодійним заспокійливим. У день смерті Ореста в будинку була його мама Аліса та її сестра Лілія. Однак остання плутається у своїх свідченнях – Лілія повідомила слідчим, що пішла з будинку Аліси о 8 вечора, а камери спостереження показали, що дівчина пішла тільки об 11 годині. До того ж у Лілії був мотив для вбивства, адже якби Орест успадкував весь бізнес дідуся, то самій дівчині нічого б не дісталося. Так невже Лілія дійсно вбила племінника заради грошей? Це й доведеться з’ясувати детективам ОСА в серіалі Слід 88 серія від 01.04.2021 на сайті СТБ.

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