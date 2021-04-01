Смотрите на сайте СТБ детективный сериал Слід 88 серия от 01.04.2021 прямо сейчас. Убит десятимесячный Орест Болотенко – наследник «железного трона» своего дедушки-миллионера. Мальчика отравили фенотабом – сильнодействующим успокоительным. В день смерти Ореста в доме была его мама Алиса и ее сестра Лилия. Однако последняя путается в своих показаниях – Лилия сообщила следователям, что покинула дом Алисы в 8 вечера, а камеры наблюдения показали, что девушка ушла только в 11. К тому же у Лилии был мотив для убийства, ведь если бы Орест унаследовал весь бизнес дедушки, то самой девушке ничего бы не досталось. Так неужели Лилия действительно убила племянника ради денег? Это и предстоит выяснить детективам ОСА в сериале Слід 88 серия от 01.04.2021 на сайте СТБ.

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