Произошло новое убийство, а это значит, что ОСА отправилась на раскрытие очередного преступления. Смотрите онлайн детективный сериал Слід 87 серия от 22.03.2021 на сайте СТБ. Покойная Елена Дудник работала врачом-репродуктологом в местной больнице. Криминалистам удалось выяснить: Елена была в тесных отношениях со своим руководителем. Но мужчина заверил, что между ним и коллегой не могло быть ничего большего, чем деловые отношения. Также в 87 серии остросоциального сериала Слід 2021 оказалось: у покойной были романтические отношения с ее пациентом. Он и его жена, несмотря на все попытки, не могли зачать ребенка, поэтому и решились на искусственное оплодотворение. Но будущий папаша увлекся не процессом, а симпатичным медиком. Кому было выгодно убийство женщины? Вероятным любовникам или ревнивым женам? Или, может, за этим преступлением стоит кто-то другой? Узнайте развязку этого запутанного убийства – смотрите онлайн сериал Слід 87 серия от 31.03.2021 прямо сейчас.

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