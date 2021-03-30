Смотри онлайн сериал Слід 86 серия от 30.03.2021 на сайте СТБ. Лилия Холод погибла в своей квартире от пулевого ранения в сердце. Также детективы обнаружили во дворе дома жертвы труп частного сыщика Анатолия Коваля. Следственный эксперимент показал, что целью убийцы был именно Коваль, а Лилия погибла случайно. В сериале Слід 2021 Гайворон вскрывает сейф Коваля в его офисе и находит дело Виктории Решетовой. Муж девушки обратился к Анатолию, так как подозревал, что она ему изменяет. И судя по фотографиям, которые сделал сыщик, муж Виктории был прав. Может быть именно Решетова убила Анатолия, чтобы ее муж не узнал об измене? Это и предстоит узнать детективам в сериале Слід 86 серия от 30.03.2021.

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