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Video: Слід: 86 серія дивитися онлайн – 30.03.2021

Серіал Слід - 86 серія від 30.03.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 86 вже на сайті СТБ
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Дивись онлайн серіал Слід 86 серія від 30.03.2021 на сайті СТБ. Лілія Холод загинула у своїй квартирі від кульового поранення в серце. Також детективи знайшли у дворі будинку жертви труп приватного детектива Анатолія Коваля. Слідчий експеримент показав, що метою вбивці був саме Коваль, а Лілія загинула випадково. У серіалі Слід 2021 Гайворон зламує сейф Коваля в його офісі та знаходить справу Вікторії Решетової. Чоловік жінки звернувся до Анатолія, бо підозрював, що вона йому зраджує. І судячи з фотографій, які зробив сищик, чоловік Вікторії мав рацію. Можливо саме Решетова вбила Анатолія, щоб її чоловік не дізнався про зраду? Це і доведеться дізнатися детективам в серіалі Слід 86 серія від 30.03.2021.

Дивіться онлайн Слід – 85 серія від 29.03.2021

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