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Video: Слід: 85 серія дивитися онлайн – 29.03.2021

Серіал Слід - 85 серія від 29.03.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 85 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся детективний серіал Слід 85 серія від 29.03.2021 на сайті СТБ. Троє злочинців намагалися проникнути в чужий автомобіль на столичній парковці. Охоронець одразу ж викликав поліцію, і в ході перестрілки зі злочинцями загинув один співробітник правопорядку. Зловмисники втекли, проте кинули на стоянці зв’язану дівчину – Олену Пронько. Дівчина розповіла, що кілька місяців тому познайомилася з Єгором Щуровим, а сьогодні в її квартиру увірвалися нібито співробітники СБУ, які шукали її нового знайомого. Розуміючи, що її навряд чи залишать в живих, Олена збрехала, що у Єгора був автомобіль, в якому може знаходитися те, що шукали «СБУшники». Тепер детективам необхідно з’ясувати, хто такий Єгор і чому на нього полюють жорстокі злочинці. Продовження розслідування дивіться в серіалі Слід 85 серія від 29.03.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 84 серія від 25.03.2021

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