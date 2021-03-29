Вы смотрите детективный сериал Слід 85 серия от 29.03.2021 на сайте СТБ. Трое преступников пытались проникнуть в чужой автомобиль на столичной парковке. Охранник сразу же вызвал полицию, и в ходе перестрелки с преступниками погиб один сотрудник правопорядка. Злоумышленники сбежали, однако бросили на стоянке связанную девушку – Елену Пронько. Девушка рассказала, что несколько месяцев назад познакомилась с Егором Щуровым, а сегодня в ее квартиру вломились якобы сотрудники СБУ, которые искали ее нового знакомого. Понимая, что ее вряд ли оставят в живых, Елена соврала, что у Егора был автомобиль, в которым может находиться то, что искали «СБУшники». Теперь детективам необходимо выяснить, кто такой Егор и почему на него охотятся жестокие преступники. Продолжение расследования смотрите в сериале Слід 85 серия от 29.03.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 84 серия от 25.03.2021