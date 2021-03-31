Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 87 серія дивитися онлайн – 31.03.2021

Серіал Слід - 87 серія від 31.03.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 87 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід |Серия 86 |30.03.2021| Сезон 1
Слід: 86 серія дивитися онлайн – 30.03.2021...
Слід |Серия 85 |29.03.2021| Сезон 1
Слід: 85 серія дивитися онлайн – 29.03.2021...
Слід |Серія 84 |25.03.2021| Сезон 1
Слід: 84 серія дивитися онлайн – 25.03.2021...
Слід |Серія 83 |24.03.2021| Сезон 1
Слід: 83 серія дивитися онлайн – 24.03.2021...
Слід |Серія 82 |23.03.2021| Сезон 1
Слід: 82 серія дивитися онлайн – 23.03.2021...
Слід |Серія 81 |22.03.2021| Сезон 1
Слід: 81 серія дивитися онлайн – 22.03.2021...
Слід | 31.03.2021 | Сезон 1

Сталося нове вбивство, а це означає, що ОСА вирушила на розкриття чергового злочину. Дивіться онлайн детективний серіал Слід 81 серія від 22.03.2021 на сайті СТБ. Покійна Олена Дудник працювала лікаркою-репродуктологинею у місцевій лікарні. Криміналістам вдалося з’ясувати: Олена була в тісних стосунках зі своїм керівником. Але чоловік запевнив, що між ним і колегою не могло бути нічого більшого, ніж ділові відносини. Також у 87 серії гостросоціального серіалу Слід 2021 виявилося: у покійної були романтичні стосунки з її пацієнтом. Він та його дружина, попри всі спроби, не могли зачати дитину, тому й зважилися на штучне запліднення. Але майбутній татусь захопився не процесом, а симпатичною медикою. Кому було вигідне вбивство жінки? Імовірним коханцям чи ревнивим жінкам? Чи, можливо, за цим злочином стоїть хтось інший? Дізнайтеся розв’язку цього заплутаного вбивства – дивіться онлайн серіал Слід 87 серія від 31.03.2021 просто зараз.

Дивіться онлайн Слід – 86 серія від 30.03.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати