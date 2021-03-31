Сталося нове вбивство, а це означає, що ОСА вирушила на розкриття чергового злочину. Дивіться онлайн детективний серіал Слід 81 серія від 22.03.2021 на сайті СТБ. Покійна Олена Дудник працювала лікаркою-репродуктологинею у місцевій лікарні. Криміналістам вдалося з’ясувати: Олена була в тісних стосунках зі своїм керівником. Але чоловік запевнив, що між ним і колегою не могло бути нічого більшого, ніж ділові відносини. Також у 87 серії гостросоціального серіалу Слід 2021 виявилося: у покійної були романтичні стосунки з її пацієнтом. Він та його дружина, попри всі спроби, не могли зачати дитину, тому й зважилися на штучне запліднення. Але майбутній татусь захопився не процесом, а симпатичною медикою. Кому було вигідне вбивство жінки? Імовірним коханцям чи ревнивим жінкам? Чи, можливо, за цим злочином стоїть хтось інший? Дізнайтеся розв’язку цього заплутаного вбивства – дивіться онлайн серіал Слід 87 серія від 31.03.2021 просто зараз.

Дивіться онлайн Слід – 86 серія від 30.03.2021