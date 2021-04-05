Вы смотрите детективный сериал Слід 89 серия от 05.04.2021 на сайте СТБ. Ограблен офис интернет-магазина элитной парфюмерии – преступник вытащил из сейфа более трех миллионов гривен. Директор магазина Игорь Кириченко рассказал следователям, что по вечерам обычно забирает выручку из офиса, где его ждет бухгалтер. Однако в роковую ночь машина Кириченко сломалась, и он позвонил коллеге, чтобы предупредить о своей задержке. Но когда приехал, то увидел лишь разгромленное помещение, а бухгалтер бесследно пропал. Детективы ОСА выясняют, что в бензобак Игоря кто-то специально добавил сахар, что и вызвало поломку. Так кто же ограбил магазин? И куда пропал бухгалтер Кириченко? Все это и предстоит узнать следователям ОСА в сериале Слід 89 серия от 05.04.2021 на сайте СТБ.

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