Смотрите детективный сериал Слід 90 серия от 06.04.2021 на сайте СТБ. Особое следственное агентство пытается найти 22-летнего Никиту Чекунова. Парня похитили, и преступник требует у его отца Григория 100 000 долларов. Более того, пропала и невеста Григория Наталья. В сериале Слід 2021 старший Чекунов рассказал, что недавно уволил недобросовестного водителя Семена Кошицкого и не выплатил ему заработную плату. Обиженный Семен отправлял Григорию голосовые сообщения, где угрожал убить его сына Никиту. Но действительно ли он настоящий похититель? И куда делась Наталья? Все это выяснят детективы ОСА в сериале Слід 90 серия от 06.04.2021.

Смотрите онлайн Слід – 89 серия от 05.04.2021