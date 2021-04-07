Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 91 серия от 07.04.2021. Детективы пытаются установить личность мужчины, чей труп был найден на улице. В карманах убитого не оказалось документов, а только несколько фотографий маленькой девочки. Следователям ОСА удается узнать ее имя – Таня Снежковская. Мама девочки Анна сообщила детективам, что не видела дочь с прошлого вечера, а в комнате Тани следователи находят фото того самого неизвестного убитого. Анна призналась, что это Василий Кизляк – биологический отец Тани, о котором она никогда не рассказывала дочери. Тогда откуда у девочки его фото? И куда подевалась Таня? Все это предстоит выяснить детективам ОСА в сериале Слід 91 серия от 07.04.2021 на сайте СТБ.

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