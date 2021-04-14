Смотрите онлайн детективный сериал Слід 95 серия от 14.04.2021 на сайте СТБ. В больницу попадает 37-летний бизнесмен Валерий Дяченко, которому удалили тестикулы, пока мужчин был без сознания. Валерий признался следователям, что у него было много женщин и некоторые из них были до сих пор обижены на любовника. В сериале Слід 2021 детективы находят первую подозреваемую – Яну Федоренко, которая некоторое время следила за Валерием. К тому же у девушки за плечами медицинский колледж, а значит теоретически она могла сделать операцию по удалению яичек. Но вскоре на улице находят еще одного кастрированного мужчину, который скончался от кровопотери. Так как же новая жертва связана с Валерием Дяченко и его бывшей любовнице Яной? Это и предстоит выяснить детективам ОСА в сериале Слід 95 серия от 14.04.2021.

Смотрите онлайн Слід – 94 серия от 13.04.2021