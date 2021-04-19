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Video: Слід: 97 серія дивитися онлайн – 19.04.2021

Серіал Слід - 97 серія від 19.04.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 97 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся детективний серіал Слід 97 серія від 19.04.2021, в якому Особлива слідча агенція намагається знайти вбивцю власника танцювальної школи Андрія Грубича. Першою підозрюваною стає його дружина, яка напередодні смерті чоловіка дізналася, що не отримає нічого після розлучення. Також стає відомо, що у Грубича був роман з неповнолітньою студенткою і через це чоловіка вже давно шантажував невідомий. Та й батьки дівчини також могли бажати смерті дорослому залицяльникові їхньої дочки. Так хто ж з цих людей вистрілив в голову Грубичу? Або в Андрія були й інші вороги? Все це ви дізнаєтеся в серіалі Слід 97 серія від 19.04.2021.

Дивіться онлайн Слід – 96 серія від 15.04.2021

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