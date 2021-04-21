Смотрите онлайн детективный сериал Слід 99 серия от 21.04.2021, в котором Особое следственное агентство пытается установить истинные причины смерти 18-летнего Матвея Бойко. Бездомный нашел тело парня возле высотки на территории авиационного завода, а на крыше этого же здания детективы обнаружили рюкзак юноши. В сериале Слід 2021 на шее Матвея специалисты находят свежий синяк от удара, который Бойко получил незадолго до смерти. А в организме парня обнаруживают высокое содержание нейрорелаксанта, который расслабляет мышцы человека. Детективы делают предположение – Матвей не покончил с собой. Тогда кто же скинул молодого парня с крыши высотки? Это и предстоит выяснить специалистам ОСА в сериале Слід 99 серия от 21.04.2021 на сайте СТБ.

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