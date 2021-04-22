Смотрите онлайн детективный сериал Слід 100 серия от 22.04.2021, в которой судмедэксперт Евгений Власюк оказывается в центре крупного скандала. Под колесами автомобиля погибает 6-летний Ренат Демин, и Евгений находит в крови мальчика высокое содержание алкоголя. Общественность не верит в результаты экспертизы и считает, что Власюк продался адвокату, который сбил Рената на машине. В сериале Слід 2021 Евгений обращается за помощью к Марии Небесной, чтобы та сделала повторный анализ и подтвердила его слова. Мария также обнаруживает в организме мальчика этанол, и ОСА начинает искать того, кто мог дать маленькому ребенку алкоголь. Кто же спаивал Рената Демина? Это выяснит ОСА в сериале Слід 100 серия от 22.04.2021 на сайте СТБ.

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