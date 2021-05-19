Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 103 серия от 19.05.2021 на сайте СТБ. В гаражном кооперативе найдено тело неизвестного парня. При жертве детективы не нашли ни документов, ни денег, значит возможный мотив убийства – ограбление. В сериале Слід 2021 Небесная обнаруживает у погибшего дорогой швейцарский зубной имплант, который ставят только в двух стоматологиях столицы. Именно благодаря импланту детективам удается установить личность жертвы – им оказался сын начальника отдела технической безопасности правительства Родион Гуренко. Сестра погибшего Инна рассказала, что у брата было опасное увлечение. Родион вместе с друзьями снимали пранки и пугали простых прохожих, притворяясь безумными маньяками. Имеет ли какое-то отношение хобби Гуренко к его смерти? Узнаете в сериале Слід 103 серия от 19.05.2021 на сайте СТБ.

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