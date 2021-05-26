Дивіться онлайн серіал Слід 107 серія від 26.05.2021, в якій детективи ОСА займаються пошуками 2-річного Дані Поліщука. Хлопчика викрали серед білого дня просто на дитячому майданчику, але викрадач не став зв’язуватися з батьками, щоб вимагати викуп. Няня Дані розповіла детективам, що одного разу бачила, як за дітьми Поліщуків на вулиці стежив підозрілий чоловік. Ним виявився Євген Рудик – колишній коханець мами хлопчика Марини, який упевнений, що Даня його син. Невже чоловік викрав дитину, щоб спробувати повернути Марину і створити сім’ю? Це з’ясує Особлива слідча агенція в серіалі Слід 107 серія від 26.05.2021.

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