В сериале Слід 109 серия от 31.05.2021 Роман Поддубный пролежал в коме десять лет, но стоило ему очнуться, как его убили. Первая подозреваемая – жена Романа Лилия, которая управляла бизнесом мужа все это время. У женщины был мотив, так как после смерти Поддубного Лилия становилась единственной владелицей его бизнеса. А ее коллега по работе рассказал, что у Поддубной был любовник, которому она постоянно давала деньги на развитие его маленького бизнеса. Лилия могла узнать, что Роман пришел в себя, и чтобы не потерять контроль над компанией, решила убить мужа. Но так ли это на самом деле? Или же есть еще люди, которым выгодна смерть Романа Поддубного? В этом запутанном деле попытаются разобраться детективы ОСА в сериале Слід 109 серия от 31.05.2021.

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