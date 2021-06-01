Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 110 серия от 01.06.2021, в котором детективы ОСА пытаются найти убийцу 80-летнего академика Александра Аркадьевича Белодеда. Мужчина скончался от разрыва сосудов головного мозга, так как кто-то сделал ему инъекцию препарата, который повышает давление. В сериале Слід 2021 детективам становится известно, что ученый возобновил свою деятельность в институте нефтехимии и собирался тестировать новую технологию переработки сланцевой нефти. В этом ему помогал бывший ученик Сергей Ломага, который теперь ассистировал Александру Аркадьевичу. Детективы выяснили, что Ломага был в квартире ученого в день его смерти, и когда Римар собирался допросить Сергея, то парень попытался сбежать. Неужели неблагодарный Сергей убил своего учителя, чтобы присвоит себе его разработки? Это попытаются выяснить детективы ОСА в сериале Слід 110 серия от 01.06.2021.

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