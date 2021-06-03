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Video: Слід: 112 серія дивитися онлайн – 03.06.2021

Серіал Слід - 112 серія від 03.06.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 112 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 112 серія від 03.06.2021, в якому правоохоронні органи знаходять в гаражі заміського будинку Тараса Храпача труп чоловіка, який прив’язаний до стільця. І судячи зі слідів на тілі жертви, чоловіка тримали в цьому підвалі як мінімум тиждень і жорстоко катували. У серіалі Слід 2021 детективи ОСА починають пошуки власника будинку, але місцеві поліцейські повідомляють детективам, що Тарас не з’являвся в селищі вже пів року. А мобільний телефон Храпача останній раз був активний в його столичній квартирі. Але де ж зараз Тарас Храпач? І хто він – жертва в гаражі його будинку? Все це з’ясують фахівці ОСА в серіалі Слід 112 серія від 03.06.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 111 серія від 02.06.2021

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