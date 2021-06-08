Не пропустите новое расследование в остросюжетном детективном сериале Слід 114 серия от 08.06.2021 на сайте СТБ. В кафе на Лепковском рынке отравлены несколько человек: представители скандальной организации «Чистый город» и хозяин этого рынка Орест Волосский. Молодые активисты скончались на месте, а вот Оресту удалось выжить. В сериале Слід 2021 становится известно, что Волосский – будущий зять хозяйки этого кафе Татьяны Рыженко, который на днях должен жениться на ее дочке. Однако брат невесты Руслан был против этих отношений и не раз ругался с Орестом на этой почве. Парень болен шизофренией, а Римар и Шаблий находят в вещах Руслана рисунки с жуткими портретами Волосского. Но действительно ли психически нестабильный парень мог пойти на убийство? И зачем тогда он отравил ни в чем не не повинных активистов? Ответы на эти вопросы вы узнаете в детективном сериале Слід 114 серия от 08.06.2021 прямо сейчас.

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