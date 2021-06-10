Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 116 серія від 10.06.2021 на сайті СТБ. У Дарницькому парку знайдені відразу два трупи – молодої дівчини, яку зґвалтували та задушили, і хлопця, який помер від трьох ножових поранень. Слідчі з’ясовують, що перша жертва – повія Вероніка Жмаченко, і напередодні своєї смерті вона поїхала на виклик до клієнта. У серіалі Слід 2021 детективи знаходять відомості про те, що в цьому парку вже давно орудує серійний гвалтівник, проте він ніколи не вбивав своїх жертв. Всі докази свідчать про те, що саме він задушив Вероніку, але навіщо йому знадобилося вбивати свою жертву? І хто друга жертва в Дарницькому парку? У цій заплутаній справі спробують розібратися фахівці ОСА в серіалі Слід 116 серія від 10.06.2021.

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